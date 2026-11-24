GÜMÜŞHANE'nin 3 bin metre rakımlı Artabel Gölleri Tabiat Parkı, kar yağışıyla beyaza büründü. 17 kişilik dağcı ekibi, yer yer 80 santimi bulan karda 10 kilometrelik zorlu parkuru 5 saatte aşarak buz tutan göllerin eşsiz manzarasını keşfetti. Doğaseverlerin zorlu yolculuğu, dronla görüntülendi.

Torul ilçesindeki Artabel Gölleri Tabiat Parkı, kış mevsiminde de doğa tutkunlarını ağırlıyor. Artabel Doğa ve Dağcılık Spor Kulübü'nün 17 kişilik ekibi, deniz seviyesinden 3 bin metre yüksekte yer alan karla kaplı bölgede yürüyüş gerçekleştirdi. Yer yer 80 santimetreyi bulan kar örtüsü üzerinde 10 kilometrelik parkuru yaklaşık 5 saatte tamamlayan doğaseverler, buz tutan göllerin etrafında gezinerek bölgeyi keşfetti. Zirvelere doğru yükseldikçe kar yağışının da eşlik ettiği yürüyüşte bölgedeki Adalı, Ahtapur ve Küçük Göller de ziyaret edildi. Doğaseverlerin zorlu yolculuğu ve eşsiz manzara, dron kamerasıyla görüntülendi.

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'ZORLU OLDUĞU KADAR KEYİFLİ BİR YÜRÜYÜŞ DE'

Doğaseverlerden Alper Çiftçi, "Artabel Doğa ve Dağcılık Spor Kulübü ile birlikte Artabel Göllleri'ne kış yürüyüşü yaptık. Zorlu olduğu kadar keyifli de bir yürüyüş oldu. Kulüp olarak kış turizmine gerekli önemin verilmesi gerekildiğini düşünüyoruz. Kışın da olsa yarım metreyi bulan karda bile Artabel Gölleri’ne yürüyoruz. Gümüşhane'nin el değmemiş doğasının en güzel mekanlarından birindeyiz" dedi.

'TÜRKİYE'NİN EN ÖZEL NOKTALARINDAN BİRİSİ'

Hakan Çakat, güzel bir yürüyüş geçirdiğini ifade ederek, "Yer yer 80 santimetreyi bulan yola rağmen çok güzel bir rotada yürüyoruz. Artabel Gölleri sadece Gümüşhane'nin değil, Türkiye'nin de özel noktalarından birisi. Herkesi burayı görmeye davet ediyorum" diye konuştu.

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Berkay Demirci de "Kışın ya da yazın olsun her mevsim kulüp olarak spora ve gezmeye önem veriyoruz. Sonbahar lokasyonlarını da geziyoruz" dedi.