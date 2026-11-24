TUNCELİ'de, PKK’lı teröristler tarafından kaçırılıp şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz (23), 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde memleketi Gümüşhane’deki kabri başında dualarla anıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Çiftçibaşı Mahallesi'nde görevli sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz, 16 Haziran 2017'de memleketi Gümüşhane'ye giderken Tunceli-Pülümür kara yolunda PKK'lı teröristler tarafından yolu kesilip aracı yakıldı, kaçırılıp şehit edildi. Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz için 24 Kasım Öğretmenler Gününde memleketi Gümüşhane’nin Torul ilçesindeki mezarı başında anma programı düzenlendi. Programa şehidin babası Hamit, annesi Gülay, kardeşleri Ahmet ve Yahya Yılmaz ile Gümüşhane Valisi Cevdet Atay, Torul Kaymakamı Koray Çelik, İl Emniyet Müdürü Mehmet Yüksel, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bilal Sarıdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cengiz Maden, Torul İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyyüp Zengin katıldı. Duaların ardından şehit öğretmenin kabrine karanfiller bırakıldı.

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Anmada konuşan Gümüşhane Valisi Cevdet Atay, “Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz öğretmenimizi kabri başında dualarla andık. Hem Gülay ablamızla, Hamit abimizle ve kardeşleriyle beraber. Allah mekanını cennet eylesin. Mekanı cennet olsun. Biz buradan tüm öğretmenlerimize sağlık, sıhhat, diliyoruz. Rahmetliye de Cenabıhak'tan nur içerisinde yatmasını diliyoruz. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun” diye konuştu.

Hamit Yılmaz ise “Oğlumun kabri başında anma törenine katılan başta Sayın Valimiz olmak üzere tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. 24 Kasım Öğretmenler Gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Bir öğretmen kandildir, mumdur. İnşallah bu mumlar sönmez. Çünkü öğretmenler sönerse bütün millet, bütün ümmet karanlıkta kalır. Hepinize şükranlar sunuyorum” dedi.

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‘ABİMİN DE ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NÜ KUTLUYORUM’

Necmettin Yılmaz’ın kardeşi Yahya Yılmaz da “Öncelikle bütün öğretmenlerimin, Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Benim için çok emek verdiler. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Bugün evet bizim için üzücü bir gün. Abimi şehit verdik, hepsinden öte bir öğretmeni şehit verdik. Ama bu aslında bizim için gurur duyulacak bir durum. Çünkü biz bir şehit sahibiyiz. Bu millet bir şehit sahibi” dedi.