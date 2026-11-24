Memleketi Gümüşhane'ye dönerken 2017 yılında terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırılarak şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz, Öğretmenler Günü'nde kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Şehit öğretmenin kabri başında gerçekleştirilen törende Kur'anı Kerim okunarak dualar edildi. Ailesi ve protokol üyeleri, Necmettin öğretmenin kabrine karanfiller bıraktı.

Törenin ardından konuşan Gümüşhane Valisi Cevdet Atay, "Bugün şehit öğretmenimiz Necmettin Yılmaz'ı kabri başında dualarla andık, hem annesi hem babası hem de kardeşleriyle birlikte. Allah mekânını cennet eylesin. Biz buradan tüm öğretmenlerimize sağlık sıhhat diliyoruz, rahmetliye de cenabı haktan nur içinde yatmasını diliyoruz. Tüm şehitlerimizin mekânı cennet olsun. Allah hepsinden razı olsun" dedi.

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"Öğretmenler olmazsa millet ve ümmet karanlıkta kalır"

Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'sız geçen 10'uncu Öğretmenler Günü'nde konuşan babası Hamit Yılmaz, "Oğlum şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın kabri başında anma törenine katılan valimiz başta olmak üzere tüm kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Bir öğretmen bir kandildir, bir mumdur inşallah bu mumlar sönmez. Öğretmenler sönerse bütün millet bütün ümmet karanlıkta kalır" diye konuştu.

Necmettin Yılmaz'ın kardeşi Yahya Yılmaz ise, "Öncelikle bütün öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Bugün bizim için üzücü bir gün abimi şehit verdik, hepsinden öte bir öğretmeni şehit verdik ama bu aslında bizim için gurur duyulacak bir durum çünkü bu millet bir şehit sahibi oldu. Abimin de 10'uncu Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

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24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen anma programına Gümüşhane Valisi Cevdet Atay, Torul Kaymakamı Koray Çelik, şehidin babası Hamit Yılmaz, annesi Gülay Yılmaz ve kardeşleri ile il ve ilçe protokolü katıldı.