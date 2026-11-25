Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün Beldesi'nde etkili olan yağışların ardından meydana gelen heyelanda yola savrulan kayalar nedeniyle GümüşhaneGiresun kara yolu çift taraflı olarak ulaşıma kapandı. Kapanan yol kayaların yoldan kaldırılması ile ulaşıma açıldı.

Dün etkisini gösteren yağışların ardından Özkürtün Beldesi sınırlarında meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan kaya parçaları GümüşhaneGiresun karayolunu ulaşıma kapattı. Kayaların yolu kaplaması nedeniyle güzergâhta ulaşım her iki yönde de durdu. Heyelan nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmazken, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yola savrulan kaya parçalarını temizleyerek kara yolunu kısa sürede tekrar ulaşıma açtı.