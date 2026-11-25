Gümüşhane'nin yüksek kesimleri beyaza büründü
Gümüşhane kent merkezinde dün akşam saatlerinde yağmur şeklinde başlayan yağış, gece saatlerinde yerini kara bıraktı. Yağışın gece saatlerinde etkisini artırmasıyla birlikte kent merkezinin yüksek kesimleri beyaza büründü.
Gümüşhane kent merkezinde dün akşam saatlerinde yağmur şeklinde başlayan yağış, gece saatlerinde yerini kara bıraktı. Yağışın gece saatlerinde etkisini artırmasıyla birlikte kent merkezinin yüksek kesimleri beyaza büründü.
Kentte dün akşam saatlerinde etkili olan yağmur, ilerleyen saatlerde hava sıcaklığının düşmesiyle kara dönüştü. Gece boyunca etkisini sürdüren kar yağışı özellikle dağlık alanlarda ve kentin yüksek mahallelerinde beyaz örtü oluşturdu. Kent merkezinin yüksek kesimlerinde beyaz örtü oluşurken, yağmurun ardından gelen kar yağışıyla birlikte Gümüşhane'de kış manzaraları ortaya çıktı.
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