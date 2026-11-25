Kentte dün akşam saatlerinde etkili olan yağmur, ilerleyen saatlerde hava sıcaklığının düşmesiyle kara dönüştü. Gece boyunca etkisini sürdüren kar yağışı özellikle dağlık alanlarda ve kentin yüksek mahallelerinde beyaz örtü oluşturdu. Kent merkezinin yüksek kesimlerinde beyaz örtü oluşurken, yağmurun ardından gelen kar yağışıyla birlikte Gümüşhane'de kış manzaraları ortaya çıktı.

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