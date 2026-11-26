Gümüşhane'de jandarma ekipleri 57 aranan şahsı yakaladı
Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda 57 aranan şahıs yakalanırken, 6 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda 57 aranan şahıs yakalanırken, 6 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
Kent genelinde jandarma ekipleri tarafından 1124 Kasım tarihleri arasında yürütülen faaliyetlerde 7 bin 886 araç ve 50 bin 136 şahıs sorgulandı, 71 umuma açık yer denetlendi. Ayrıca 97 asayiş ve 42 trafik ihbarı değerlendirildi.
Kaçakçılık, uyuşturucu ve asayiş olaylarına yönelik çalışmalarda 5 gram metamfetamin, 77 gram bonzai, bin 740 makaron, 746 gram açık tütün, 16 adet sigara, 5 adet obje ve 1 adet küp ele geçirildi.
Öte yandan jandarma ekiplerince KADES kapsamında bin 23, dolandırıcılıkla mücadele kapsamında ise 2 bin 898 vatandaşa bilgilendirme yapıldı.
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