Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda 57 aranan şahıs yakalanırken, 6 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Kent genelinde jandarma ekipleri tarafından 1124 Kasım tarihleri arasında yürütülen faaliyetlerde 7 bin 886 araç ve 50 bin 136 şahıs sorgulandı, 71 umuma açık yer denetlendi. Ayrıca 97 asayiş ve 42 trafik ihbarı değerlendirildi.

Kaçakçılık, uyuşturucu ve asayiş olaylarına yönelik çalışmalarda 5 gram metamfetamin, 77 gram bonzai, bin 740 makaron, 746 gram açık tütün, 16 adet sigara, 5 adet obje ve 1 adet küp ele geçirildi.

Öte yandan jandarma ekiplerince KADES kapsamında bin 23, dolandırıcılıkla mücadele kapsamında ise 2 bin 898 vatandaşa bilgilendirme yapıldı.