Gümüşhane Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Abdullah Muhsin Yılmazçoban için tören düzenlendi.

Bir süredir memleketi Denizli'de tedavi gören ve dün yaşamını yitiren Yılmazçoban için iletişim fakültesi konferans salonundaki anma töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Oktay Yıldız, derin bir üzüntü içerisinde olduklarını söyledi.

Kişilerin eserleriyle anıldığını aktaran Prof. Dr. Yıldız, Yılmazçoban'ın da ürettiği bilimsel çalışmalarla anılacağını ifade ederek, "Önemli olan hoş bir seda bırakmaktır. Abdullah hocamız da bu şekilde anılacak ve bilinecektir." diye konuştu.

Yıldız, Yılmazçoban'ın ailesine, çalışma arkadaşlarına ve öğrencilere başsağlığı dileğinde bulundu.

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İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülsüm Çalışır ise, "Muhsin hocamızın da kendine özgü bir yapısı vardı. Manevi yönü çok gelişmiş bir hocamızdı." dedi.

Tören, yapılan konuşmaların ardından dua edilmesi ile sona erdi.