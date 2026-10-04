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        Gümüşhane'de biriktirilen atık yağlar ödüle dönüşüyor

        Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde atık yağların geri dönüşüme kazandırılması amacıyla başlatılan kampanyada, vatandaşların biriktirdikleri atık yağları belediyeye teslim etmeleri çeşitli ödüllerle teşvik ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2026 - 11:21 Güncelleme:
        Gümüşhane'de biriktirilen atık yağlar ödüle dönüşüyor

        Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde atık yağların geri dönüşüme kazandırılması amacıyla başlatılan kampanyada, vatandaşların biriktirdikleri atık yağları belediyeye teslim etmeleri çeşitli ödüllerle teşvik ediliyor.

        Şiran Belediyesince 29 Ağustos'ta başlatılan kampanyayla atık yağların çevre, su kaynakları ve kanalizasyon sistemine verebileceği zararın önüne geçilmesi, toplanan yağların ise ekonomiye yeniden kazandırılması hedefleniyor.

        Kampanya kapsamında her ayın 29'unda belediye yanında kurulan stantta vatandaşların getirdiği atık yağlar kayıt altına alınarak teslim alınıyor. Beş litre atık yağ getirenlere 1 litre sıvı yağ hediye ediliyor.

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        Atık yağlarını belediyeye getirme imkanı bulunmayan vatandaşlar ise "Alo 153" hattını arayarak belediye ekiplerinden destek alabiliyor.

        Yıl sonunda sona erecek kampanya kapsamında en fazla atık yağ teslim eden ilk üç kişiye çeyrek altın verilecek.

        Şiran Belediye Başkanı Abdulbaki Kara, AA muhabirine, atık yönetimini daha disiplinli hale getirmek amacıyla ilçede atık yağ toplama seferberliği başlattıklarını söyledi.

        Kullanılmış yağların lavabolara dökülmesinin kanalizasyon sisteminin ömrünü önemli ölçüde kısalttığını belirten Kara, "Dolayısıyla sıfır atık kapsamında atık yağların toplanması hususunu gündemimize aldık. Kanalizasyona, lavaboya bir damla dahi yağ dökülmesine gerçekten tahammülümüz yok. Bunun gerçekleşmesini istemiyoruz." diye konuştu.

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        Kara, kampanyanın 29 Aralık'ta sona ereceğine değinerek, "Birinci olana 3 çeyrek altın, ikinci olana 2 çeyrek altın, üçüncü olana ise 1 çeyrek altın vererek kampanyamızı cazip hale getirelim dedik. Bunun yanı sıra her ayın 29'unda 5 litre atık yağ getirene 1 litre yağ veriyoruz." şeklinde konuştu.

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