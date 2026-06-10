Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri Gümüşhane'de devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Gümüşhane'de devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 20:24 Güncelleme:
        Gümüşhane'de devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kavakpınarı köyü mevkisinde, Selami E. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan Asker E, kaldırıldığı Kelkit Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Yaralanan sürücü ile araçtaki Özkan K, aynı hastanede tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakanlıktan BYD'ye dair açıklama
        Bakanlıktan BYD'ye dair açıklama
        ABD Başkanı: İran'a saldıracağız
        ABD Başkanı: İran'a saldıracağız
        CHP'de 9 vekilin ihracı istendi
        CHP'de 9 vekilin ihracı istendi
        "Katliamcı şebekeye kimse inanmıyor"
        "Katliamcı şebekeye kimse inanmıyor"
        "Hayati altyapıları hedef alma tehdidi çaresizliğin göstergesidir"
        "Hayati altyapıları hedef alma tehdidi çaresizliğin göstergesidir"
        En düşük emekli maaşına zam geliyor: 23 bin 880 TL olması bekleniyor
        En düşük emekli maaşına zam geliyor: 23 bin 880 TL olması bekleniyor
        "Hedefim kupayı getirmek"
        "Hedefim kupayı getirmek"
        Netanyahu'nun sözlerine tepki yağdı
        Netanyahu'nun sözlerine tepki yağdı
        Aynur Kanbur cinayetinde yeni detaylar! Katili kargocu kılığında geldi!
        Aynur Kanbur cinayetinde yeni detaylar! Katili kargocu kılığında geldi!
        Altında tahminler yeniden şekilleniyor
        Altında tahminler yeniden şekilleniyor
        Özcan hakkında nitelikli saldırı soruşturması
        Özcan hakkında nitelikli saldırı soruşturması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bugün Ne Oldu? 10 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 10 Haziran 2026 haberleri
        Icardi'den 2 yıllık talep!
        Icardi'den 2 yıllık talep!
        5 çocuk annesi Fatma nasıl koca katili oldu? Mahkemede kan dondurdu!
        5 çocuk annesi Fatma nasıl koca katili oldu? Mahkemede kan dondurdu!
        Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım mazbatayı aldı!
        Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım mazbatayı aldı!
        Eşiyle tartışan goril Kiyomasa düşünceli tavırlarıyla viral oldu
        Eşiyle tartışan goril Kiyomasa düşünceli tavırlarıyla viral oldu
        Eski nişanlıdan yeni açıklama
        Eski nişanlıdan yeni açıklama
        Dünya Kupası'nın unutulmaz orta sahaları!
        Dünya Kupası'nın unutulmaz orta sahaları!
        Kontenjan arttı ama onlar dışarıda kaldı!
        Kontenjan arttı ama onlar dışarıda kaldı!

        Benzer Haberler

        30 yıllık yarım kalan hayal birincilikle taçlandı Yarım bıraktığı üniversit...
        30 yıllık yarım kalan hayal birincilikle taçlandı Yarım bıraktığı üniversit...
        Gümüşhane A Milli Futbol Takımı'na destek için Türk bayraklarıyla donatıldı
        Gümüşhane A Milli Futbol Takımı'na destek için Türk bayraklarıyla donatıldı
        Kürtün'de beton mikseri 150 metrelik dik yamaçtan yuvarlandı: 2 ölü, 1 yara...
        Kürtün'de beton mikseri 150 metrelik dik yamaçtan yuvarlandı: 2 ölü, 1 yara...
        Beton mikseri şarampole yuvarlandı; 2 ölü, 1 yaralı
        Beton mikseri şarampole yuvarlandı; 2 ölü, 1 yaralı
        Gümüşhane'de uçuruma devrilen beton mikserindeki 2 kişi öldü, 1 kişi yarala...
        Gümüşhane'de uçuruma devrilen beton mikserindeki 2 kişi öldü, 1 kişi yarala...
        Bin 950 metrede görsel şölen Torul'un saklı cenneti Altınpınar Yaylası reng...
        Bin 950 metrede görsel şölen Torul'un saklı cenneti Altınpınar Yaylası reng...