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        Gümüşhane'de DMD hastası Eymen Kayra için gökyüzüne balonlar bırakıldı

        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığıyla mücadele eden 5 yaşındaki Eymen Kayra Petek için gökyüzüne balonlar bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 18:32 Güncelleme:
        Gümüşhane'de DMD hastası Eymen Kayra için gökyüzüne balonlar bırakıldı

        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığıyla mücadele eden 5 yaşındaki Eymen Kayra Petek için gökyüzüne balonlar bırakıldı.

        İlçede yaşayan Saim ve Cansu Petek çiftinin kas hastası oğulları Eymen Kayra Petek için düzenlenen etkinliğe katılan yetişkin ve çocuklara renkli balonlar dağıtıldı.

        Katılımcılar aynı anda balonları gökyüzüne bıraktı.

        Baba Saim Petek, yaptığı açıklamada, Gümüşhane Valiliği onaylı kampanyada sona gelindiğini belirtti.


        Eymen Kayra'nın yurt dışındaki ilaç tedavisini almasıyla yeni bir hayata başlayacaklarını ifade eden Petek, tüm katılımcılara destekleri için teşekkür etti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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