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        Gümüşhane'de heyelan nedeniyle araçlar zarar gördü

        Gümüşhane'de heyelan nedeniyle yamaçtan gelen toprak araçlara zarar verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 19:01 Güncelleme:
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        Gümüşhane'de heyelan nedeniyle araçlar zarar gördü

        Gümüşhane'de heyelan nedeniyle yamaçtan gelen toprak araçlara zarar verdi.

        Kentte etkili olan yağışın ardından merkeze Çamlıca Mahalle'sinde yamaçtan kaya parçaları ve toprak yola kaydı.

        İhbar üzerine olay yerinde AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi.

        Araçlar toprak altında kaldığı bölgede ekiplerce çalışma başlatıldı.






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