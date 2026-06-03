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        Gümüşhane'de sağanak ve dolu etkili oldu

        Gümüşhane'de sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 17:16 Güncelleme:
        Gümüşhane'de sağanak ve dolu etkili oldu

        Gümüşhane'de sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

        Kent merkezinde sağanak ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

        Trafikte seyreden bazı sürücüler, araçlarını yol kenarına çekerek yağışın dinmesini bekledi.

        Sağanağa sokakta yakalanan vatandaşlar ise çevredeki iş yerlerine sığındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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