Gümüşhane'de sağanak ve dolu etkili oldu

Gümüşhane'de sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde sağanak ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. Trafikte seyreden bazı sürücüler, araçlarını yol kenarına çekerek yağışın dinmesini bekledi. Sağanağa sokakta yakalanan vatandaşlar ise çevredeki iş yerlerine sığındı.

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