GÜNCELLEME - Gümüşhane'de sağanak ve dolu etkili oldu

Gümüşhane'de sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.



Kent merkezinde sağanak ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.



Trafikte seyreden bazı sürücüler, araçlarını yol kenarına çekerek yağışın dinmesini bekledi.



Sağanağa sokakta yakalanan vatandaşlar ise çevredeki iş yerlerine sığındı.



Öte yandan merkeze bağlı Çamlıca Mahallesi'nde yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları yola kaydı.



Düşen kayalar nedeniyle bir apartmanın ikinci katındaki dairenin balkonunda hasar oluştu.



İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, bölgede güvenlik önlemi aldı.



