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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Gümüşhane'de vatandaşlarla bir araya geldi

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 7 Haziran'da belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimlerinin yapılacağı Gümüşhane'nin Tekke beldesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 17:52 Güncelleme:
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Gümüşhane'de vatandaşlarla bir araya geldi

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 7 Haziran'da belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimlerinin yapılacağı Gümüşhane'nin Tekke beldesini ziyaret etti.

        Atatürk Parkı'nda belde sakinleriyle bir araya gelen Uraloğlu, Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dünyada ülke yönetimi ve belediyecilik anlamında örnek gösterildiğini söyledi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, nerede bir mazlum varsa diline, ırkına, mezhebine bakmaksızın el uzatan bir lider olduğunu ifade eden Uraloğlu, konuya ilişkin başka ülkelerin bakanlarıyla arasında geçen bazı diyalogları da vatandaşlarla paylaştı.

        Uraloğlu, bakanlığınca Gümüşhane'de yapılan ve devam eden yatırımları anlatarak, "Cumhuriyet tarihinde yapılan tünellerin toplam uzunluğu 50 kilometre. Bizim sadece geçen sene yaptığımız tünellerin toplam uzunluğu 58 kilometre." dedi.

        Gümüşhane'ye ve Tekke beldesine yapılması gerekenleri bildiklerini dile getiren Uraloğlu, beldenin kavşak bağlantıları, menfez, internet ve telefon şebekesi gibi çeşitli sorunlarının tek tek ele alınacağını kaydetti.

        Uraloğlu, vatandaşlardan, Tekke Belediye Başkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı'nın adayı Kemalettin Demirkıran için destek istedi.

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir de belediye hizmetlerinin, AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın işi olduğunu söyledi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını vatandaşlara ileten Demir, Erdoğan'ın ve Türkiye'nin, dünyadaki mağdurların, mazlumların ve mahzunların umudu haline dönüştüğünü ifade etti.

        Demir, belediye hizmetlerinin önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Yerel yönetimler, belediyeler bizim varoluş nedenimizdir. Onun için biz bir yerde belediye başkanlığını kazanırsak, eğer insanlar bize bu konuda teveccühte bulunurlarsa, eski bir belediye başkanı olarak, 15 yıl Fatih'te, İstanbul'un kalbinde belediye başkanlığı yapmış bir kardeşiniz olarak söylüyorum, bizim bir tek işimiz var, millet. Gündüz çalışırız, gece rüyasını görürüz yaptığımız işlerin hatta projelerimizin provasını görürüz. Kalkarız ve insan için çalışırız. İnsanlarımız için hayal kurarız, o hayalin peşinden koşarız. Yoksa kolayına böyle başarı elde edilemiyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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