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        Berçelan Yaylası verimli otlaklarıyla göçerlerin, eşsiz güzellikleriyle doğaseverlerin rotasında

        SAYİM HARMANCI - Hakkari'de 3 bin 300 rakımlı Berçelan Yaylası, serin havası, temiz su kaynakları ve verimli otlaklarıyla hayvan yetiştiricilerinin, sunduğu görsel zenginlikle doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2026 - 11:06 Güncelleme:
        Berçelan Yaylası verimli otlaklarıyla göçerlerin, eşsiz güzellikleriyle doğaseverlerin rotasında

        SAYİM HARMANCI - Hakkari'de 3 bin 300 rakımlı Berçelan Yaylası, serin havası, temiz su kaynakları ve verimli otlaklarıyla hayvan yetiştiricilerinin, sunduğu görsel zenginlikle doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

        Kışın kayak merkezi, yazın doğal güzellikleri ve yaylalarıyla öne çıkan Hakkari, yılın her döneminde birçok ülkeden kamp tutkunlarını, dağcıları, fotoğraf sanatçılarını ve doğaseverleri ağırlıyor.

        Kent merkezine 25 kilometre mesafede bulunan Berçelan Yaylası da doğasıyla ziyaretçilerin en çok tercih ettiği yerlerin başında geliyor.

        Çevresindeki dağlarda halen kar örtüsünün bulunduğu, yeşile bürünen alanlarda ise rengarenk çiçeklerin açtığı yaylaya gelen doğaseverler ve fotoğraf tutkunları, doğayla iç içe gezinti yapıyor, fotoğraf çekiyor.

        Yaylada kamp kurarak eşsiz manzaranın tadını çıkaran doğaseverler, yaptıkları paylaşımlarla bölgenin tanıtımına katkı sağlıyor.

        - Göçerler verimli otlaklar için Berçelan Yaylası'nı tercih ediyor

        Yaz aylarında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden gelerek sürüleriyle yaylaya çıkan göçer aileler, su kaynaklarına yakın noktalarda kurdukları çadırlarda konaklıyor.

        Günün büyük bölümünü yaylanın verimli otlaklarında besledikleri sürülerin bakımıyla geçiren göçerler, elde ettikleri sütü çadırlara taşıyarak peynir ve tereyağına dönüştürüyor.

        Aileleriyle yaylada kalan çocuklar ise hayvanların bakımında, sütün taşınmasında ve günlük işlerde anne ve babalarına yardım ederek zaman geçiriyor.

        - "Dağların arasında nice güzellikler var"

        Yaylaya çıkarak doğayla iç içe zaman geçiren Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan, AA muhabirine, Berçelan Yaylası'nın bölgenin önemli güzelliklerinden biri olduğunu söyledi.

        Ziyaretçilerine sunduğu eşsiz manzarayla öne çıkan yaylanın çeşitlilik açısından güzel bir yer olduğunu belirten Taşyapan, şöyle konuştu:

        "Buralar son yıllarda çok rağbet görüyor. Şu anda da gruplar burada geziyor. Bu sene Hakkari'mize geçen yıllardan daha çok kar yağdı. Karların erimesiyle her taraftan su akıyor. Bereket olur inşallah. Bu güzellikleri herkesin görmesini istiyoruz. Bu kentin sadece dağları yok, dağların arasında nice güzellikler var. Burada flora ve fauna çok çeşitli. Ülkemizdeki güzelliklerin bir parçası, bu anlamda en zengin yerlerinden birisi. Biz de herkesi buralara bekliyoruz. Uygun bir ortamımız da huzurumuz da var, çok şükür. Yolunu buraya düşürmede tereddüt edenlere, tereddüt etmeden yolunu buralara düşürmelerini bekliyoruz. Yukarıya çıktıkça hava serinledi. Bahar da bu sene biraz geç geldi. Doğa burada yeni canlanıyor."

        - "Baharın tadını çıkarmak isteyenler Berçelan Yaylası'na gelsin"

        Adıyaman'dan gelen fotoğraf tutkunu İsmail Kara da Berçelan'ı çok beğendiğini, daha önce de birkaç kez burayı ziyaret ettiğini dile getirdi.

        Yaylada ilkbaharın en güzel anlarının yaşandığını belirten Kara, "Göçerler de buraya gelerek konaklıyor. Onları da fotoğraflama imkanımız oldu. Yüksek kesimlerde her taraf kar altında. Baharın tadını çıkarmak isteyenler Berçelan Yaylası'na gelsin. Burada çiçeklerle kar örtüsünün buluşması da Hakkari insanının misafirperverliği de çok etkileyici. Batman'dan gelen arkadaşlar var. Burası bir doğa harikası. Her fotoğrafçının buraya gelmesi gerekiyor." diye konuştu.

        Batman'dan gelen göçerlerden Bayram Calp ise haziranın başında yaylada konaklamaya başladıklarını belirterek "Eylülde tekrar döneceğiz. Göçerliğin de zorlukları var ama buraların havası güzel. Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Elde ettiğimiz sütü peynir yaparak satıyoruz. Bu şekilde geçiniyoruz. Bu da bizim mesleğimiz. İşimizi seviyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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