Çukurca'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı, düzenlenen törenle kutlandı.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı, düzenlenen törenle kutlandı.
Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen program, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı.
Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajın okunduğu törende, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.
Tören geçişinin gerçekleştirildiği tören, Çukurca Kaymakamı Emre Cebeci'nin makamında tebrikleri kabul etmesiyle sona erdi.
Törene Çukurca 2'nci Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Özbalcı, Belediye Başkanı Nazmi Demir, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Ergün Ölmez, İlçe Emniyet Müdürü Recep Abdullah Gündüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Taşkın, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, gazi ve şehit yakınları ile vatandaşlar katıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.