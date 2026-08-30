Çukurca'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Törene Çukurca 2'nci Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Özbalcı, Belediye Başkanı Nazmi Demir, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Ergün Ölmez, İlçe Emniyet Müdürü Recep Abdullah Gündüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Taşkın, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, gazi ve şehit yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajın okunduğu törende, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

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