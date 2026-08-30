Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri Çukurca'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

        Çukurca'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

        Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı, düzenlenen törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 12:10 Güncelleme:
        Çukurca'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

        Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı, düzenlenen törenle kutlandı.

        Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen program, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı.

        Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajın okunduğu törende, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

        Tören geçişinin gerçekleştirildiği tören, Çukurca Kaymakamı Emre Cebeci'nin makamında tebrikleri kabul etmesiyle sona erdi.

        Törene Çukurca 2'nci Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Özbalcı, Belediye Başkanı Nazmi Demir, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Ergün Ölmez, İlçe Emniyet Müdürü Recep Abdullah Gündüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Taşkın, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, gazi ve şehit yakınları ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu
        Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet erkanı ile Anıtkabir'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet erkanı ile Anıtkabir'de
        Zafere giden yolda 10 ay... 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yılı kutlu olsun!
        Zafere giden yolda 10 ay... 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yılı kutlu olsun!
        15 savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda
        15 savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda
        Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ilk toplantısı İstanbul'da
        Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ilk toplantısı İstanbul'da
        Kira sözleşmelerinde yeni düzenleme geliyor
        Kira sözleşmelerinde yeni düzenleme geliyor
        Leao'nun maliyeti açıklandı!
        Leao'nun maliyeti açıklandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Alparslan kazandı Atatürk kalıcı kıldı
        Alparslan kazandı Atatürk kalıcı kıldı
        Marmara'daki 185 mikro depremle ilgili önemli açıklama!
        Marmara'daki 185 mikro depremle ilgili önemli açıklama!
        Fenerbahçe Samsunspor karşısında!
        Fenerbahçe Samsunspor karşısında!
        100 bin fiş tek tek incelenip yakalandı!
        100 bin fiş tek tek incelenip yakalandı!
        Ünlülerden 104'üncü yıl coşkusu
        Ünlülerden 104'üncü yıl coşkusu
        Nepal'deki felakette can kaybı yükseliyor!
        Nepal'deki felakette can kaybı yükseliyor!
        "Benden dolayı çocuklarımın işi zor"
        "Benden dolayı çocuklarımın işi zor"
        "Osimhen G.Saray'ın her şeyi"
        "Osimhen G.Saray'ın her şeyi"
        Altı ayda zafer çıkmadı
        Altı ayda zafer çıkmadı
        "Bu sezon ödüller daha büyük"
        "Bu sezon ödüller daha büyük"
        Verilen kararlar doğru mu?
        Verilen kararlar doğru mu?
        Ünlü oyuncu ilk albümünü çıkardı
        Ünlü oyuncu ilk albümünü çıkardı

        Benzer Haberler

        Zap Suyu'na uçan arazöz çıkarıldı
        Zap Suyu'na uçan arazöz çıkarıldı
        Hakkâri'de 400 balya ot yanarak kullanılamaz hale geldi
        Hakkâri'de 400 balya ot yanarak kullanılamaz hale geldi
        Yüksekova'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
        Yüksekova'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
        Hakkari'de örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü
        Hakkari'de örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü
        Orman yangınına giden arazöz Zap Suyu'na uçtu: 3 yaralı
        Orman yangınına giden arazöz Zap Suyu'na uçtu: 3 yaralı
        Yüksekova'da ani fırtına bir binanın çatısını uçurdu
        Yüksekova'da ani fırtına bir binanın çatısını uçurdu