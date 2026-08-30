Yüksekova'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Törene Garnizon Komutanı Piyade Albay Ali Sığırtmaç, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Necati Temizyürek, Büyükçiftlik Belde Belediye Başkanı Çayan Çiçek, AK Parti İlçe Başkanı Burhan Yaşar, CHP İlçe Başkanı Selim Genç, MHP İlçe Başkanı Yıldırım Öztepe, BBP İlçe Başkanı Fırat Açıkel, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Özdemir, Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, Şoförler Odası Başkanı Selami Durna, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajının okunduğu tören, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın yapılmasıyla devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.