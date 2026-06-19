Derecik'te el sanatları yıl sonu sergisi açıldı
Hakkari'nin Derecik ilçesinde Halk Eğitim Merkezi ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aile Destek Merkezi tarafından tarafından el sanatları yıl sonu sergisi açıldı.
Giriş: 19.06.2026 - 13:31 Güncelleme:
Hakkari'nin Derecik ilçesinde Halk Eğitim Merkezi ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aile Destek Merkezi tarafından tarafından el sanatları yıl sonu sergisi açıldı.
Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen sergide yaklaşık 100 kursiyerin yaptığı eserler beğeniye sunuldu.
El sanatları, giyim, süsleme ve çeşitli el işi ürünlerinin yer aldığı sergi, ziyaretçilerden ilgi gördü.
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