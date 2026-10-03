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        Devlet desteğiyle arıcılığa başlayan kadınların ilk bal hasadı heyecanı

        SAYİM HARMANCI - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde devlet desteğiyle arıcılığa başlayan 5 kadın, aldıkları eğitimlerin ardından organik bal üretmeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2026 - 12:07 Güncelleme:
        Devlet desteğiyle arıcılığa başlayan kadınların ilk bal hasadı heyecanı

        SAYİM HARMANCI - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde devlet desteğiyle arıcılığa başlayan 5 kadın, aldıkları eğitimlerin ardından organik bal üretmeye başladı.

        İlçede faaliyet gösteren Demeter Tarımsal Kalkınma Kadın Kooperatifi üyesi 5 kadın, doğal bal üretmek amacıyla "Organik Arıcılık Projesi" kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne başvurdu.

        Yapılan değerlendirme sonucu destek almaya hak kazanan kadınlara, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personeli tarafından 4 ay boyunca teorik ve uygulamalı arıcılık eğitimi verildi.

        Eğitimin ardından yüzde 75 hibe desteğiyle aldıkları yaklaşık 50 arılı kovan ve ekipmanları Kamışlı ve Kısıklı köylerine yerleştiren kadınlar, arıcılığa başladı.

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        Birbirlerine verdikleri destekle ilk kez hasat heyecanı yaşayan kadınlar, ürettikleri balı kooperatif bünyesindeki kahvaltı salonunda ve internet üzerinden satışa sunuyor.

        Kovan sayılarını artırıp arıcılıkta söz sahibi olmak isteyen kadınlar, dayanışma örneğiyle köydeki kadınlara da ilham kaynağı oldu.

        Daha önce "Hayvancılığı Geliştirme Projesi" kapsamında aldığı 20 küçükbaş hayvanla besicilik de yapan Derya Taşar, AA muhabirine, kooperatifi 2019'da 14 girişimci kadınla kurduklarını söyledi.

        "Kadınlar ne iş verilirse en iyisini yapar"

        Kooperatifi kurduktan sonra Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle aldığı 20 koyunla hayvancılığa başladığını belirten Taşar, şunları kaydetti:

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        "Yaklaşık 7 aylık serüvenin ardından arıcılığa da başlamak istedik. Kooperatif bünyesinde zaten bal satışımız oluyordu. Bu yıl da 'Organik Arıcılık Projesi'ne başvurduk. Biz 5 kadın olarak bu projeden yararlandık. Yüzde 75 hibe desteği aldık. Yaklaşık 50 arılı kovan aldık. Bu işi Kamışlı ve Kısıklı köylerinde yapıyoruz. Projeye başvurduktan sonra teorik eğitim aldık. Kovanlarımızı aldıktan sonra Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden gelip bize uygulamalı eğitim verdiler. Son aldığımız eğitim arı sağımı eğitimiydi. Artık kendimiz bu işi yapabiliyoruz. Herhangi bir destek almadan. Bütün arıcılar bu yıl bereketli bir sezon geçirdiklerini söylüyorlar. Biz de bu süreçten çok memnunuz. Sezon bizim için de bereketli geçti."

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        Ürettikleri balın doğal olduğunu, kooperatif bünyesinde ve e-ticaret yoluyla satışa sunduklarını aktaran Taşar, "Balımızı Türkiye'nin her yerine satışa sunuyoruz. Bundan sonra bir elimiz yağda, bir elimiz balda. Çok zevkli bir iş. Biz kadın kooperatifi olarak Türkiye'de arıcılıkta söz sahibi olmaya çalışıyoruz. Kadınlar ne iş verilirse en iyisini yapar." dedi.

        "Bu işi büyütmek istiyoruz"

        5 çocuk annesi Felek Engin de kooperatife katıldıktan sonra kendisini geliştirdiğini ve arıcılık yapmak için söz konusu projeye başvurduğunu anlattı.

        Arıcılığın zevkli bir iş olduğunu ifade eden Engin, "Bal üreterek ekonomiye katkı sağlıyoruz. Hasadı, sağımı heyecanla yaptık. Biz doğal bal üretiyoruz. Amacımız da zaten bu. Bu işi büyütmek istiyoruz. Biz bu işi yaptıktan sonra kadınlara örnek olduk. Köyden kadınlar geldi. Bizi örnek almak istiyorlar. Onlar da bu işi yapmak istiyorlar. Üretim güçlenirse aile güçlenir, aile güçlenirse toplum güçlenir. Bunu hiçbir zaman unutmayalım." diye konuştu.

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        Köydeki kadınlardan Hatice Taşar da kadınların arıcılık yaptığını görünce kovanların bulunduğu yere geldiğini dile getirerek, bu işi öğrenip yapmak istediğini söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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