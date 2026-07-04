Hakkari'de 25 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi

Hakkari'de, Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 25 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi.



Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, sünnet kıyafetleri giydirilen çocuklar, konvoy eşliğinde Ulu Cami'ye götürülerek dua edildi.



Meydan Medresesi'ni ziyaret eden çocuklar daha sonra eğlence merkezine giderek keyifli vakit geçirdi.



Katılımcılara yemek ikramının yapıldığı etkinlikte oyunlar oynayarak eğlenen çocuklara hediyeler verildi.



Programa, Hakkari Vali Yardımcısı Burak Gürbüz, Bitlis Vakıflar Bölge Müdürü Ali Osman Ayan, İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, aileler ve çocuklar katıldı.



