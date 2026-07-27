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        Hakkari'de 5 gündür kayıp olarak aranan kişi derede ölü bulundu

        Hakkari'nin Derecik ilçesinde 5 gündür kayıp olarak aranan kişinin cansız bedenine derede ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2026 - 14:07 Güncelleme:
        Hakkari'de 5 gündür kayıp olarak aranan kişi derede ölü bulundu

        Hakkari'nin Derecik ilçesinde 5 gündür kayıp olarak aranan kişinin cansız bedenine derede ulaşıldı.

        Irak sınırındaki ilçeye bağlı Ortaklar köyünde yaşayan Şevket İzci'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        Bunun üzerine AFAD, JAK, jandarma ekipleri ile güvenlik korucularının katılımıyla sarp ve dağlık bölgede arama çalışması başlatıldı.

        Şemdinli Arama Kurtarma Derneği üyeleri ve yöre sakinlerinin de destek verdiği çalışmalar, İzci'ye ait olduğu değerlendirilen atın ölü bulunduğu Ormancık mezrası yakınındaki derede yoğunlaştırıldı.

        Çalışmalar sonucunda atın bulunduğu noktadan yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta İzci'nin cenazesine ulaşıldı.

        Zorlu çalışma sonucu dereden çıkarılan İzci'nin cenazesinin otopsi işlemleri için Hakkari Devlet Hastanesine götürüleceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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