Hakkari'de 58 kilo 900 gram skunk ele geçirildi
Hakkari'de uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında 58 kilo 900 gram skunk ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.
Hakkari'de uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında 58 kilo 900 gram skunk ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda yürütülen çalışmalarda 100 parça halinde 58 kilo 900 gram skunk ele geçirildi.
3 şüpheli gözaltına alındı.
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