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        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri Hakkari'de Zap Suyu'na devrilen minibüsün sürücüsünü, yol çalışması yürüten işçiler kurtardı

        Hakkari'de Zap Suyu'na devrilen minibüsün sürücüsünü, yol çalışması yürüten işçiler kurtardı

        Hakkari'de Zap Suyu'na devrilen minibüsün sürücüsü, bölgede yol çalışması yapan işçiler tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 10:40 Güncelleme:
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        Hakkari'de Zap Suyu'na devrilen minibüsün sürücüsünü, yol çalışması yürüten işçiler kurtardı

        Hakkari'de Zap Suyu'na devrilen minibüsün sürücüsü, bölgede yol çalışması yapan işçiler tarafından kurtarıldı.

        Hakkari-Van kara yolunun Erziki mevkisinde N.D'nin idaresindeki 06 FB 1508 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak Zap Suyu'na devrildi.

        Bölgede yol çalışması yapan yüklenici firma ekipleri, iş makinesinin desteğiyle yaralanan sürücüyü araçtan çıkardı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Araç, ekskavatöre bağlanarak suyun kenarına çekildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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