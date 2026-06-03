Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri Yüksekova'da üreticilere sebze fidesi dağıtıldı

        Yüksekova'da üreticilere sebze fidesi dağıtıldı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yüzde 75 hibeli 155 bin sebze fidesi dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 16:36 Güncelleme:
        Yüksekova'da üreticilere sebze fidesi dağıtıldı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yüzde 75 hibeli 155 bin sebze fidesi dağıtıldı.

        Tarım ve Orman Bakanlığınca hayata geçirilen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında çiftçilere destek sağlanıyor.

        Bu kapsamda, Yüksekova ilçesinde 463 üreticiye 155 bin sebze fidesi dağıtıldı.

        Projeyle tarım arazilerinin daha etkin kullanılması, sebze üretiminin artırılması ve üreticilerin desteklenmesi amaçlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CANLI | Hakan Safi HT Spor ve Habertürk'te
        CANLI | Hakan Safi HT Spor ve Habertürk'te
        Katılım bankacılığında tarihi birleşme
        Katılım bankacılığında tarihi birleşme
        Italiano, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Italiano, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Korkunun faturası 15 milyon! “Gizli görevdesin” dolandırıcılığı!
        Korkunun faturası 15 milyon! “Gizli görevdesin” dolandırıcılığı!
        Bugün Ne Oldu? 5 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 5 Haziran 2026 haberleri
        Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi ve yeğeni kavgada yaralandı!
        Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi ve yeğeni kavgada yaralandı!
        Galatasaray'a Jhon Duran önerisi!
        Galatasaray'a Jhon Duran önerisi!
        Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP'den istifa etti
        Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP'den istifa etti
        Kılıçdaroğlu'na grup toplantısı sorusu
        Kılıçdaroğlu'na grup toplantısı sorusu
        5 bin 300 yıllık Anadolulu Ötzi'de keşfedildi
        5 bin 300 yıllık Anadolulu Ötzi'de keşfedildi
        Hollywood'u sarsan cinayet
        Hollywood'u sarsan cinayet
        Powerbank nedeniyle uçak tahliye edildi
        Powerbank nedeniyle uçak tahliye edildi
        "Hoş geldin Şebo"
        "Hoş geldin Şebo"
        Maaş zamlarında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaş zamlarında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
        Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
        MSB'den 'bedelli' uyarısı
        MSB'den 'bedelli' uyarısı
        İbrahim Tatlıses'ten açıklama
        İbrahim Tatlıses'ten açıklama
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        TOKİ kampanyasında detaylar
        TOKİ kampanyasında detaylar
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!

        Benzer Haberler

        Hakkari'de Zap Suyu'na devrilen minibüsün sürücüsünü, yol çalışması yürüten...
        Hakkari'de Zap Suyu'na devrilen minibüsün sürücüsünü, yol çalışması yürüten...
        Minibüsüyle Zap Suyu'na uçan sürücü, geceyi aracının üzerinde geçirdi
        Minibüsüyle Zap Suyu'na uçan sürücü, geceyi aracının üzerinde geçirdi
        Hakkari'de 58 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Hakkari'de 58 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Yüksekova'da Taylandlı turistlere közde mısır ikramı yapıldı
        Yüksekova'da Taylandlı turistlere közde mısır ikramı yapıldı
        Hakkari'de 58 kilo 900 gram skunk ele geçirildi
        Hakkari'de 58 kilo 900 gram skunk ele geçirildi
        Yüksekova kırsalında zorlu kurtarma operasyonu: 6 saatlik mücadelenin ardın...
        Yüksekova kırsalında zorlu kurtarma operasyonu: 6 saatlik mücadelenin ardın...