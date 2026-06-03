Yüksekova'da üreticilere sebze fidesi dağıtıldı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yüzde 75 hibeli 155 bin sebze fidesi dağıtıldı.
Giriş: 03.06.2026 - 16:36 Güncelleme:
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yüzde 75 hibeli 155 bin sebze fidesi dağıtıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığınca hayata geçirilen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında çiftçilere destek sağlanıyor.
Bu kapsamda, Yüksekova ilçesinde 463 üreticiye 155 bin sebze fidesi dağıtıldı.
Projeyle tarım arazilerinin daha etkin kullanılması, sebze üretiminin artırılması ve üreticilerin desteklenmesi amaçlanıyor.
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