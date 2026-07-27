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        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri Hakkari'de 62 yaşındaki hastanın böbreğindeki tümör kapalı yöntemle gerçekleştirilen ameliyatla çıkarıldı

        Hakkari'de 62 yaşındaki hastanın böbreğindeki tümör kapalı yöntemle gerçekleştirilen ameliyatla çıkarıldı

        Hakkari'de bel ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede böbreğinde tümör tespit edilen 62 yaşındaki hasta, kapalı yöntemle gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2026 - 11:55 Güncelleme:
        Hakkari'de 62 yaşındaki hastanın böbreğindeki tümör kapalı yöntemle gerçekleştirilen ameliyatla çıkarıldı

        Hakkari'de bel ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede böbreğinde tümör tespit edilen 62 yaşındaki hasta, kapalı yöntemle gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuştu.

        Kentte yaşayan 62 yaşındaki M.O, geçen ay bel ağrısı şikayetiyle Hakkari Devlet Hastanesi beyin ve sinir cerrahisi polikliniğine başvurdu.

        Burada yapılan tetkiklerde sol böbreğinde tümör tespit edilen hastayı muayene eden üroloji uzmanı Op. Dr. Ömer Faruk Örnek ameliyata karar verdi.

        Op. Dr. Örnek ve Op. Dr. Muhammed Sacid Demir tarafından kapalı yöntemle gerçekleştirilen ameliyatla hastanın böbreğindeki tümör çıkarıldı.

        Servise alınan hasta, tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Örnek, yapılan kontrollerde hastanın sol böbreğinde tümör tespit ettiklerini söyledi.

        Bunun üzerine ameliyat kararı aldıklarını belirten Örnek, "Bu ameliyat daha önce açık cerrahi yöntemle yapılıyordu. Yaklaşık 10-15 santimetrelik kesi sonrasında böbrek çıkartılabiliyordu. Artık dünyada rutin olarak uygulanan laparoskopik yöntemi biz de hocamızla burada gerçekleştirdik. Hem biz mutlu ve gururluyuz hem de hastamız daha mutlu ve huzurlu. Amacımız, Hakkarili vatandaşlarımızın kaliteli ve nitelikli sağlık hizmetine il sınırları içinde ulaşabilmesini sağlamak." dedi.

        Demir de yaklaşık 3,5 aydır hastanede görev yaptığını, bu süreçte 114 ameliyat gerçekleştirdiğini dile getirdi.

        Örnek'in de hastanede göreve başlamasıyla daha ileri düzeydeki ameliyatları yapmaya başladıklarını anlatan Demir, yöre halkına en iyi hizmeti sunmak için çaba gösterdiklerini ifade etti.

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