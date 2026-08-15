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        Hakkari'de Buz Tırmanışı A Kampı tamamlandı

        Türkiye Dağcılık Federasyonunun (TDF) 2026 yılı faaliyet programı kapsamında Hakkari'de düzenlediği Buz Tırmanışı A Kampı tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 11:58 Güncelleme:
        Hakkari'de Buz Tırmanışı A Kampı tamamlandı

        Türkiye Dağcılık Federasyonunun (TDF) 2026 yılı faaliyet programı kapsamında Hakkari'de düzenlediği Buz Tırmanışı A Kampı tamamlandı.

        Yüksekova ilçesinde 10-15 Ağustos'ta gerçekleştirilen kampın ilk etabına, farklı illerden 200 sporcu ve antrenör katıldı.

        Teorik eğitimlerini tamamlayan sporcular, antrenörleri eşliğinde kentin yüksek rakımlı bölgelerinde uygulamalı tırmanış eğitimlerine katıldı.

        Yüksekova'daki Cilo ve Sat dağları bölgesinde kamp kuran sporcular, burada buzul tırmanışı gerçekleştirdi.

        Zorlu parkurlarda gerçekleştirilen eğitimlerde dağcılar, buz tırmanışının tekniklerini ve inceliklerini uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu.

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        Kampın ardından sporcular, 17-23 Ağustos'ta düzenlenecek Buz Tırmanışı B Kampı'na katılacak.

        TDF Hakkari Temsilcisi Naci Ertunç, Hakkari'nin dört yıldır bu tür organizasyonlara ev sahipliği yaptığını söyledi.

        Teorik eğitimlerin ardından uygulamalı çalışmalara geçildiğini ve program sonunda katılımcıların sınava tabi tutulduğunu belirten Ertunç, şöyle konuştu:

        "Bu yıl yaklaşık 200 kişi farklı eğitim faaliyetleri kapsamında Hakkari'de bulunuyor. Teorik eğitimlerin ardından uygulamalı çalışmalara geçiliyor ve program sonunda katılımcılar sınava tabi tutuluyor. Eğitimlerle bölgenin dağcılık, buz tırmanışı ve doğa sporları açısından tanıtılması ve doğal potansiyelinin sportif faaliyetlerle değerlendirilmesi amaçlanıyor."

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        Ertunç, Hakkari'nin sahip olduğu yüksek rakımlı alanlar ve doğal güzellikleriyle dağcılık ve doğa sporları açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu kaydetti.

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