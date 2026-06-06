Hakkari'de dağda pancar toplarken düşen kadın yaralandı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde dağlık alanda düşen kadın yaralandı. Ağaçdibi köyü kırsalında pancar toplamaya giden Ç.U, dağlık alanda dengesini kaybederek düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadın, Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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