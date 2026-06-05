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        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri Hakkari'de "İttihad-ı İslamcı Bir Mühtedi: Abdülahad Davud" sempozyumu düzenlendi

        Hakkari'de "İttihad-ı İslamcı Bir Mühtedi: Abdülahad Davud" sempozyumu düzenlendi

        Hakkari Üniversitesi Seyyid Taha İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezince "İttihad-ı İslamcı Bir Mühtedi: Abdülahad Davud" sempozyumu düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 13:25 Güncelleme:
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        Hakkari'de "İttihad-ı İslamcı Bir Mühtedi: Abdülahad Davud" sempozyumu düzenlendi

        Hakkari Üniversitesi Seyyid Taha İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezince "İttihad-ı İslamcı Bir Mühtedi: Abdülahad Davud" sempozyumu düzenlendi.


        Rektörlük Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen sempozyuma farklı üniversitelerden akademisyenler katıldı.


        Sempozyumun açılışında konuşan Hakkari Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hayati Çavuş, üniversitelerin sadece günceli ve geleceği araştırmadığını, tarihte iz bırakmış şahsiyetleri ve onların fikir dünyalarını da bilimsel titizlikle gün yüzüne çıkardığını belirterek, sempozyumda Abdülahad Davud'un entelektüel mirasının konuşulacağını söyledi.


        Davud'un ömrünü İslam dininin hakikatlerini savunmaya vakfeden sıra dışı bir şahsiyet olduğunu ifade eden Çavuş, şunları kaydetti:

        "Onun entelektüel mirası sadece bir din değiştirmekten ibaret değildir. O, ihtida öncesinde Batı dillerinde kaleme aldığı makaleleriyle Hristiyan teolojisini ve doğu kiliselerini içeriden bir bakışla analiz etmiş, ihtida sonrasında ise bu birikimini İslam’ın müdafaası ve Müslümanların birliği yolunda kullanmıştır. Abdülahad Davud, 'tek şahıs, iki bakış' ilkesiyle hem Doğu'nun hem de Batı'nın ruhunu okuyabilen ender isimlerden biridir."

        Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı ve Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Prof. Dr. Fuat Aydın da Davud'un Osmanlı'nın entelektüel hayatına katkılarını anlattı.


        Açılış konuşmalarının ardından sempozyumda Yüzyılın İkinci Yarısında Urmiye, Nesturi Patriklik Merkezi Koçanis, 20. Yüzyıl Başında Osmanlı İstanbul'u, Abdülahad Davud'un Gözünden İran'da Misyonerlik ve 19. ile 20. Yüzyılda Osmanlı'da Misyonerlik Faaliyetleri ve Abdülahad Davud konularında bildiri sunuldu.

        Sempozyum yarın sona erecek.

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