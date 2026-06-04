Hakkari'de özel gereksinimli bireylere akülü araç desteği
Hakkari'de Gençlik ve Engelliler Derneğince, özel gereksinimli bireylere 2 akülü araç desteğinde bulunuldu.
Hakkari'de Gençlik ve Engelliler Derneğince, özel gereksinimli bireylere 2 akülü araç desteğinde bulunuldu.
Dernek Başkanı Yavuz Aydoğdu, kent merkezi, mahalleler ve köylerde ihtiyaç sahibi özel gereksinimli bireylere ulaşmak için çaba gösterdiklerini söyledi.
Özellikle kırsal bölgelerde yaşayan engelli vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalar yürüttüklerini belirten Aydoğdu, şunları kaydetti:
"Amacımız engelli bireylerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmak ve sosyal hayata daha aktif katılımlarını sağlamaktır. Her geçen gün daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmaya devam ediyoruz. Akülü araçları kısa sürede ihtiyaç sahibi bireylere ulaştıracağız. Destek veren iş insanı Hakan Karadağlı'ya teşekkür ederim."
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