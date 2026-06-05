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        Yüksekova'da yıl sonu sergisi açıldı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde öğrencilerin hazırladığı ürünler sergilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 18:09 Güncelleme:
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        Yüksekova'da yıl sonu sergisi açıldı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde öğrencilerin hazırladığı ürünler sergilendi.


        "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi" kapsamında 15 Temmuz Şehitleri Parkı'nda etkinlik düzenlendi.


        Etkinlikte, öğrenciler tarafından hazırlanan kültürel ve eğitsel çalışmalar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

        Serginin açılışını gerçekleştiren Kaymakam Mustafa Akın, stantları gezerek öğrencilerden çalışmaları hakkında bilgi aldı.


        Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Çetin, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlhan Yılmaz, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

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