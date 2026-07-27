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        Hakkari'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı

        Hakkari merkez, Yüksekova ve Çukurca ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2026 - 20:59 Güncelleme:
        Hakkari'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı

        Hakkari merkez, Yüksekova ve Çukurca ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda, Jandarma Suç Araştırma Timi'nce yürütülen çalışmalar sonucunda "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 19 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E.Ç. Yüksekova'da, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.K. Çukurca'da, "kaçakçılık kanununa muhalefet" suçundan 4 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. ve "resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B. kent merkezinde yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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