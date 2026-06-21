Hakkari'de haziranda karla mücadele çalışması
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi İkiyaka Sat Gölleri bölgesinde bulunan askeri üs bölgesine ulaşımı sağlayan yolun açılması için karla mücadele çalışması yürütülüyor.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi İkiyaka Sat Gölleri bölgesinde bulunan askeri üs bölgesine ulaşımı sağlayan yolun açılması için karla mücadele çalışması yürütülüyor.
Yüksekova İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yaz döneminde de yüksek rakımlı bölgelerde karla kaplı olan yolları açmaya çalışıyor.
Bu kapsamda ilçe merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki İkiyaka Sat Gölleri bölgesinde geçen hafta çalışma başlatıldı.
Kar kalınlığının yer yer 6 metreyi bulduğu yaklaşık 3 bin 500 rakımlı bölgede zor şartlarda çalışan ekipler, 14 kilometrelik yolun yarısını açtı.
Ekipler, kalan kısmı da kısa sürede açarak üs bölgesine ulaşımı sağlamayı hedefliyor.
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