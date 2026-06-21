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        Hakkari'de haziranda karla mücadele çalışması

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesi İkiyaka Sat Gölleri bölgesinde bulunan askeri üs bölgesine ulaşımı sağlayan yolun açılması için karla mücadele çalışması yürütülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2026 - 13:40 Güncelleme:
        Hakkari'de haziranda karla mücadele çalışması

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesi İkiyaka Sat Gölleri bölgesinde bulunan askeri üs bölgesine ulaşımı sağlayan yolun açılması için karla mücadele çalışması yürütülüyor.


        Yüksekova İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yaz döneminde de yüksek rakımlı bölgelerde karla kaplı olan yolları açmaya çalışıyor.

        Bu kapsamda ilçe merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki İkiyaka Sat Gölleri bölgesinde geçen hafta çalışma başlatıldı.


        Kar kalınlığının yer yer 6 metreyi bulduğu yaklaşık 3 bin 500 rakımlı bölgede zor şartlarda çalışan ekipler, 14 kilometrelik yolun yarısını açtı.


        Ekipler, kalan kısmı da kısa sürede açarak üs bölgesine ulaşımı sağlamayı hedefliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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