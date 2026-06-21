Duatlon ve triatlon sporcuları, Hakkari'nin yüksek rakımlı bölgelerinde müsabakalara hazırlanıyor

SAYİM HARMANCI - Hakkari'de yüzme sporcularından kurulan triatlon ve duatlon takımı, katılacakları müsabakalar için yüksek rakımlı bölgelerdeki yollarda antrenman yaparak güç depoluyor.



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle antrenör Latife Çetin tarafından üç yıl önce yüzme sporcularının yer aldığı triatlon ve duatlon takımı oluşturuldu.



Altyapısında 25, büyük yaş grubunda ise 12 sporcunun bulunduğu takım, triatlon ve duatlon branşlarında bölgesel müsabakalara katılarak deneyim kazandı.



Aynı anda hem triatlon hem de duatlon branşlarında yer alabilen sporcular, antrenörlerinin de desteğiyle kendilerini geliştirerek bu yıl ulusal yarışmalarda ter döktü.



Elde ettikleri derecelerle Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 25-26 Nisan'da düzenlenen Duatlon Türkiye Kupası Finali'ne katılan sporcular, Türkiye ikincisi oldu.



Isparta'da 11-12 Temmuz'da yapılacak 15 Temmuz Eğirdir Triatlonu Türkiye Kupası'nda şampiyonluk hedefleyen sporcular, 2 bin 800 rakımlı Mergabütan Kayak Merkezi ile Otluca köyü yolunda koşu yapıp bisiklet sürdü.



Yüksek rakımlı bölgedeki antrenmanda kondisyonlarını artıran sporcular, daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün yarı olimpik havuzunda yüzme antrenmanı yaptı.



Antrenör Latife Çetin, AA muhabirine, üç yıl önce küçük yaş takımıyla triatlona başladıklarını, sonraki yıl bölge ikincisi olduklarını söyledi.



Geçen sene bölgesel müsabakalarda iyi dereceler elde ettiklerini belirten Çetin, "2026'da ise takımı belli bir seviyeye getirdik ve ulusal yarışa gittik. İlk ulusal yarışlarımızı bu yıl gerçekleştirdik. Şu ana kadar 5 ulusal yarışa gittik. Duatlonda Türkiye ikincisi olduk. Yavaş yavaş, yol katederek ilerliyoruz. Triatlon, yüzme, koşu ve bisiklet etaplarının birleşimi demektir. Çocuklar ilk başta denizde 750 metre yüzüyorlar, daha sonra 20 kilometre bisiklet sürüyorlar, bisikletten sonra da 5 kilometrelik koşu etabına geçiyorlar." diye konuştu.









- "Hedefimiz milli takıma sporcular kazandırmak"



Antrenmanlarını yüksek rakımlı bölgelerde yaparak avantaj sağladıklarını ifade eden Çetin, şunları kaydetti:



"Bisiklet sürülecek çok alanımız yok. Bugün de Mergabütan Kayak Merkezi yolundayız. Bugün duatlon antrenmanı yaptık. Koşu ve bisiklet etabını birleştirdik. Kayak merkezi yolunun avantajını kullandık. Doğayla iç içe antrenman yaptık. Potansiyelimiz var. Çocuklarımız çok yetenekli. Sporcuları desteklemek lazım. Ulusal yarışta yeni olmamıza rağmen ikincilik elde ettik. Burada, uzun vadeli düşündüğümüzde Türkiye'yi temsil edecek sporcularımız çıkacak. Hedefimiz milli takıma sporcular kazandırmak. Triatlon olimpik bir branştır. Bu branşta gidebileceğimiz kadar ilerlemek istiyoruz."



Ailelerin bu spora bakış açılarının zaman geçtikçe daha iyi olduğunu dile getiren Çetin, desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, şube müdürleri ile Türkiye Triatlon Federasyonuna teşekkür etti.









- "Triatlonun ne olduğunu biz de bilmiyorduk"



Sporculardan 13 yaşındaki Delil Rüstenbeyoğlu da daha önce yüzme branşıyla ilgilendiğini, antrenörünün yönlendirmesiyle triatlon takımına dahil olduğunu anlattı.



Rüstenbeyoğlu, "Triatlonun ne olduğunu biz de bilmiyorduk. Biraz zor alıştık. Güzel bir spor. Zor koşullarda çalışıyoruz. Hakkari'nin dağlarını, yüksek rakımlı yerlerini avantaja çeviriyoruz. Bu da bizim için iyi bir şey. Hedefimiz Türkiye şampiyonluğu. Bireyselde Türkiye 6'ncısı oldum. Takım olarak da Türkiye ikincisiyiz." dedi.



Kadir Selçuk ise daha önce yüzme branşında faaliyet gösterdiklerini, antrenörleri sayesinde triatlona başladıklarını aktararak, "Duatlon da triatlona benziyor. Orada yüzme yok. Koşu ve bisiklet var. Zonguldak'ta duatlonda ikinci olduk. Hem duatlonda hem de triatlonda şampiyonluğu hedefliyoruz. Yüksek rakımda antrenman yaptığımız için daha fazla güç topluyoruz. Yollarda koştuk, bisiklet sürdük. O şekilde antrenman yaptık." ifadelerini kullandı.

