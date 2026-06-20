Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Hakkari'de AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Terörsüz bir Türkiye, çocuklarımızın hayallerine ve milletimizin geleceğine yapılan en büyük yatırımdır. Bir zamanlar girilmez denilen dağlarda artık milli yatırımlarımız yükseliyor. Gabar Dağı'nda artık petrol çıkarıyoruz. Hakkari'nin dağlarında artık terör değil barış ve huzur hakim." dedi.



Kentteki programları kapsamında Hakkari Valiliğini ziyaret eden Uraloğlu, Vali ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan'dan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Daha sonra AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Uraloğlu, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek toplantının hayırlı olması temennisinde bulundu.



Kentte bugün yoğun bir program icra ettiklerini, yapılan yol, tünel ve köprülerin açılışını yaptıklarını anımsatan Uraloğlu, "Esnaflarımızla hasbihal ettik ve sivil toplum kuruluşlarımızın taleplerini, dertlerini, dileklerini beraber dinlemiş olduk. Bizler, farklılıklarımızla zengin, birliğimizle güçlü bir Türkiye'yiz. Hepimiz bu vatanın asli sahibiyiz. Dinimiz, dilimiz, mezhebimiz, ırkımız hepimize Rabbimizin lütfudur. Hiçbir vatandaşımızın ötekileştirilmesine, gönlünün kırılmasına asla rıza göstermeyiz." diye konuştu.



Terör nedeniyle geçmişte yaşanan acıların herkesin yüreğinde derin izler bıraktığını belirten Uraloğlu, şöyle devam etti:



"Terörsüz bir Türkiye, çocuklarımızın hayallerine ve milletimizin geleceğine yapılan en büyük yatırımdır. Bir zamanlar girilmez denilen dağlarda artık milli yatırımlarımız yükseliyor. Gabar Dağı'nda artık petrol çıkarıyoruz. Hakkari'nin dağlarında artık terör değil barış ve huzur hakim. Buzul gölleri, 3 bin metrenin üzerindeki endemik bitki örtüsüyle Hakkari, artık yerli ve yabancı doğaseverlerin, fotoğrafçıların ve dağcıların akınına uğruyor. Hakkari, Cilo Festivali gibi etkinliklerle yerli ve yabancı turistlerin çekim merkezi haline dönüşmüş durumda."



- "Terörün yıktığı umutları yeniden yeşertiyoruz"



Kentteki açılış programının ardından kara yoluyla şehir merkezine gelirken Zap Suyu'nun kenarında piknik yapan karavancıları gördüğünü ve bundan mutluluk duyduğunu dile getiren Uraloğlu, bugün açılışını yaptıkları ulaşım yatırımlarıyla Hakkari'de ulaşımı daha da kolaylaştırdıklarını ifade etti.



Buradaki eşsiz güzelliklerin ve bereketli toprakların Türkiye'ye ve dünyaya daha güçlü bir şekilde ulaşmasını sağladıklarını vurgulayan Uraloğlu, "Dağları tünellerle, vadileri köprülerle aşarak terörün yıktığı umutları yeniden yeşertiyoruz. Zaten herkes tarafından kabul edilmiş bir sloganımız var. 'Yaparsa AK Parti yapar.' Bu, zaten milletimiz tarafından ortaya çıkarılmış ve kabul görmüş gerçek bir değerimizdir. Sokakta kime gidersek gidelim, esasında düşüncesi, siyasi eğilimi ne olursa olsun sorduğumuzda yine aynı cevabı alıyoruz. 'Yaparsa AK Parti yapar.' Milletimiz de çok şükür, bunu her seferinde destekledi, tescilledi." diye konuştu.



"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla siyaset yaptıklarını anlatan Uraloğlu, "İdeolojiye değil insana, kavgaya değil hizmete, ranta değil projeye, lafa değil icraata değer veririz. Bizler Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin geleceğini inşa etmeye, milletimizin refahını yükseltmeye ve ülkemizi dünyanın en güçlü devletleri arasına taşımaya devam edeceğiz." dedi.



- "Yatırımların arttığı bir Hakkari, Türkiye'nin gücüne güç katmaktadır"



Bu anlayışla Ankara Havalimanı'nı hizmete açtıklarını ve İstanbul'da Halkalı-Arnavutköy kesimini tamamlayarak Türkiye'nin en uzun, en derin, en yerli ve en hızlı metro hattı olan 69 kilometrelik dev projeyi milletin hizmetine sunduklarını hatırlatan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:



"Bu hat, artık İstanbul trafiğine büyük katkı sağlayan, vatandaşımızın zamanını ve konforunu artıran dev bir eser olarak hizmet veriyor. Hakkari'de, Türkiye Yüzyılı vizyonunun en güzel örneklerinden birini yaşatıyoruz. Terörün bittiği, turizmin yükseldiği, yatırımların arttığı bir Hakkari, Türkiye'nin gücüne güç katmaktadır. Şehrimizin turizmdeki yükselişi, güçlü bir ulaşım altyapısıyla da taçlanmıştır, taçlanmaya da devam edecektir. Böylece hem ticaretin hem turizmin hem de günlük hayatın akışını hızlandırdık. 2015 yılında Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'mızı bitirmiştik. Şimdi de onun da yenileme çalışmalarını sürdürüyoruz. Bitirdiğimizde orayı yeniden hizmete açacağız. 2025 yılında bu havalimanını 172 binin üzerinde yolcu kullandı."



Hakkari'den Ankara'ya, İstanbul'dan Gabar'a kadar ülkenin her köşesinde millete verdikleri sözleri bir bir tuttuklarını söyleyen Uraloğlu, "Bu yolda Hakkari'mizin ve aziz milletimizin her daim yanındayız. Daha nice yatırımlarla, daha nice eserlerle sizlerle buluşmaya devam edeceğiz. Günlük sıkıntılarımız olabilir. Bunlar sizi aldatmasın. Biz Allah'ın izniyle sağlam duracağız. Türkiye Yüzyılı hedeflerimize, 'Terörsüz Türkiye' idealimize emin adımlarla ulaşacağız. Hakkari'nin bütün dertleriyle Allah'ın izniyle dertleniyoruz. Biliyorum burada işsizlik biraz fazla ama yaptığımız her ulaşım projesi buraya daha fazla yatırım olacak. Bu sabah valimizin de söylediği gibi yeni bir maden işleme tesisinde 2 bin insanımız çalışacak. Bizim serhat şehrimiz, göğsümüzü kabartmaya devam edecek." diye konuştu.



AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya ise Bakan Uraloğlu'nu kentte ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.



Kentte yapılan hizmet ve yatırımlara değinen Kaya, kentte ulaştırma ve altyapı konusunda önemli çalışmaların hayata geçirildiğini vurguladı.



Toplantıya AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ve teşkilat mensupları katıldı.



Daha sonra Bulvar Caddesi'ndeki iş yerlerini gezerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Uraloğlu, Hakkari Evi'nde düzenlenen Kadın ve Gençlik Buluşması'na katıldı.

