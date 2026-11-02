Hakkari'de iş makinesi devrildi

Kazanın meydana geliş nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Keklikpınar Mahallesi’nde, üniversite girişindeki heyelanlı bölgede çalışma yapan fore kazık sondaj makinesi henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Yol kenarında meydana gelen olayda şans eseri can kaybı yaşanmadı. Devrilen iş makinesinin, güzergâhı kullanan sürücüler ve yayalar için büyük tehlike oluşturduğu ifade edildi.

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