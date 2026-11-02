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        Hakkari'de iş makinesi devrildi

        – Hakkari'nin Keklikpınar Mahallesi'nde fore kazık sondaj makinesi devrildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 10:55 Güncelleme:
        Hakkari'de iş makinesi devrildi

        – Hakkari’nin Keklikpınar Mahallesi’nde fore kazık sondaj makinesi devrildi.

        Keklikpınar Mahallesi’nde, üniversite girişindeki heyelanlı bölgede çalışma yapan fore kazık sondaj makinesi henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Yol kenarında meydana gelen olayda şans eseri can kaybı yaşanmadı. Devrilen iş makinesinin, güzergâhı kullanan sürücüler ve yayalar için büyük tehlike oluşturduğu ifade edildi.

        Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, devrilen iş makinesinin bulunduğu yerden kaldırılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

        Kazanın meydana geliş nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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