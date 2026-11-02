Hakkari'de iş makinesi devrildi
– Hakkari'nin Keklikpınar Mahallesi'nde fore kazık sondaj makinesi devrildi.
– Hakkari’nin Keklikpınar Mahallesi’nde fore kazık sondaj makinesi devrildi.
Keklikpınar Mahallesi’nde, üniversite girişindeki heyelanlı bölgede çalışma yapan fore kazık sondaj makinesi henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Yol kenarında meydana gelen olayda şans eseri can kaybı yaşanmadı. Devrilen iş makinesinin, güzergâhı kullanan sürücüler ve yayalar için büyük tehlike oluşturduğu ifade edildi.
Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, devrilen iş makinesinin bulunduğu yerden kaldırılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Kazanın meydana geliş nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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