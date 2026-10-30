Yüksekova'da vatandaşlara KADES anlatıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde vatandaşlar Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirildi.

jandarma, polis ve Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerince kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Cengiz Topel Caddesi'ndeki 15 Temmuz Şehitler Parkı önünde bilgilendirme stantları kuruldu. Cadde ve sokaklarda vatandaşlarla bir araya gelen güvenlik güçleri ve sosyal hizmet uzmanları, kadınlara broşür dağıtarak şiddet durumunda izlenmesi gereken yasal süreçler ve güvenlik birimlerine hızlı ulaşım yöntemleri hakkında bilgi aktardı.

Ekipler, tanıttıkları KADES uygulamasının cep telefonlarına indirilmesi konusunda da kadınlara uygulamalı destek sağladı.