Yüksekova'da Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, zeybek gösterisi ve tiyatro oyunu sahnelendi.

Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda Şemsettin Onay Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

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