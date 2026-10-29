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        Hakkari'de düzensiz göçmenlerin bulunduğu minibüsün devrilmesi sonucu 24 kişi yaralandı

        Hakkari'de düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 24 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 01:48 Güncelleme:
        Hakkari'de düzensiz göçmenlerin bulunduğu minibüsün devrilmesi sonucu 24 kişi yaralandı

        Hakkari'de düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 24 kişi yaralandı.

        Merkeze bağlı Akbulut köyü yolunda sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 65 ABZ 678 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan yabancı uyruklu 24 kişi, ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Jandarma ekipleri kaçtığı iddia edilen sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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