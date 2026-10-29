Hakkari'de düzensiz göçmenlerin bulunduğu minibüsün devrilmesi sonucu 24 kişi yaralandı
Hakkari'de düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 24 kişi yaralandı.
Hakkari'de düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 24 kişi yaralandı.
Merkeze bağlı Akbulut köyü yolunda sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 65 ABZ 678 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan yabancı uyruklu 24 kişi, ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri kaçtığı iddia edilen sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
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