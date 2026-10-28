Hakkari'de şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Giriş: 28.10.2026 - 15:22 Güncelleme:
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Yüksekova-Esendere kara yolunun Dilimli Barajı yakınlarında, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 04 DD 343 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan 2 yaralı, Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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