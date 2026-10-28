Hakkarili kadınlar devlet desteğiyle arıcılıkta söz sahibi oldu

SAYİM HARMANCI - Hakkari'de devletin sağladığı desteklerden yararlanarak aldıkları kovanlarla arıcılığa başlayan kadınlar, yaptıkları bal üretimiyle kentin ekonomisine katkı sunmaya başladı.

Kentte kadınlar arasındaki dayanışmayı güçlendirmek ve üretim halkasında yer almalarını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Lilyana Kadın Kooperatifi üyesi kadınlar, seracılık, ürün kurutma ve paketleme ile restoran işletmeciliğinin ardından arıcılık sektöründe de faaliyet yürütmeye karar verdi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personelinden 4 ay teorik ve uygulamalı eğitim alan kadınlar, Tarım ve Orman Bakanlığının uyguladığı "Organik Arıcılık Projesi"nden yararlanmak için proje hazırladı.

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Yaptıkları başvurunun kabul edilmesi üzerine sezon öncesinde yüzde 75 hibe desteğiyle 43 kovan alan ve geleneksel yöntemlerle 20 bal sepeti hazırlayan kadınlar, kendi imkanlarıyla sayısını 70'e çıkardıkları kovanları ve sepetleri Otluca köyündeki alana yerleştirerek arıcılığa başladı.

Sezon boyunca özenle bakımını yaptıkları kovanlardan ve sepetlerden ilk hasadı yapan kadınlar, elde ettikleri karakovan balını kooperatif bünyesindeki iş yerlerinde satışa sundu.

Yaptıkları girişimle hemcinslerine örnek olan kadınlar, kovan sayısını artırıp daha çok bal üretmeyi hedefliyor.

- "Daha fazla gencin arıcılık işinde ilerlemesini sağlayacağız"

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Kooperatif başkanı Ümmühan Keskin, AA muhabirine, faaliyet yürüttükleri alanlara ek olarak bu yıl arıcılığa da başladıklarını söyledi.

"Organik Arıcılık Projesi"ni öğrendikten sonra Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne başvuru yaptıklarını belirten Keskin, "Bu kapsamda haziran ayında 43 arı kovanı aldık. Bu sayıyı biraz daha artırdık. Şu an 70 kovana sahibiz. Bugün karakovan balının hasadını yaptık." dedi.

Verdikleri desteklerden dolayı Tarım ve Orman Bakanlığına teşekkür eden Keskin, şöyle konuştu:

"Bölgede arıcılık üzerine çalışma yapan kadınları desteklemeleri çok önemli. Projenin başından beri kurum personeli tarafından bize eğitim verildi. Arıcılıkla ilgili tüm püf noktalarını bize öğrettiler. Bugün ilk defa bal hasadı yaptık. Dışarıdan hiçbir müdahale olmadan arıların kendi oluşturduğu mumları gördük. Hasadımızı güzel bir şekilde tamamladık. Kooperatifte 15 üyemiz var. Her birimizin ilgilendiği alan farklı. Keyifli bir iş olduğunu görünce ekip olarak kovan sayısını artırıp daha fazla gencin arıcılık işinde ilerlemesini sağlayacağız."

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- "Arıcılık bambaşka bir işmiş"

Kadınlardan Bahar Şen de arıcılıkta ilk yılları olması nedeniyle acemilik yaşadıklarını dile getirdi.

Yeni başlamalarına rağmen kaliteli bal elde ettiklerini anlatan Şen, "Bugün karakovan bal hasadımız vardı. Gayet güzel geçti. Hayatımda ilk defa bu işi yapıyorum. Arıcılık bambaşka bir işmiş. Bütün kadınlara tavsiye ediyorum. İlk başta cesaretsizlik oluyor ama sonra yavaş yavaş alışıyor insan. Onların dünyasına girdiğinizde arıların çok farklı bir hayvan olduğunu görüyorsunuz. Balımızda hiçbir katkı maddesi bulunmuyor." diye konuştu.

Kadınlara eğitim veren ziraat mühendisi Seyvan Yakar da söz konusu projenin kentte organik arıcılığın geliştirilmesi için uygulandığını ifade etti.

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Projede kadın girişimcilere öncelik tanındığını vurgulayan Yakar, şunları kaydetti:

"Organik Arıcılığı Geliştirme Projesi kapsamında arılı kovanlar dağıtıldı. Dağıtımlardan sonra eğitimler verdik. Arıları ve arılıkları yerinde tespit ettik. Kadın çiftçilerimize eğitimlerin tamamını veriyoruz. Buradaki temel amacımız kadınları üretime kazandırmak. Kent merkezi ve Yüksekova'daki iki kadın kooperatifindeki kadınlar projeden faydalandı. Eğitim almak isteyen herkese yardımcı olduk. Kadın çiftçilerimiz şaşırttı bizi. Çok özverili ve çalışkanlar. Beklediğimizin üzerinde bir performans sergilediler. Eğitimleri çok iyi kavramışlar. Bal verimleri gayet iyi."