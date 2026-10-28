Hakkari'de "2. Taşra Yürütme Kurulu Toplantısı" düzenlendi
Hakkari'de, Adalet Bakanlığı ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında imzalanan bağımlılıkla mücadele alanındaki işbirliği protokolü kapsamında "2. Taşra Yürütme Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi.
Hakkari'de, Adalet Bakanlığı ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında imzalanan bağımlılıkla mücadele alanındaki işbirliği protokolü kapsamında "2. Taşra Yürütme Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi.
Valiliğin toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar ele alındı, kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi görüşüldü.
Toplantıya Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Turan, Denetimli Serbestlik Müdürü Cemile Aşcı Bülbül, Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Süleyman Sedat Doğan, Yeşilay Şube Başkanı Merve Demir ve Yeşilay uzmanları katıldı.
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