Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri Yüksekova'da 110 metrelik dev bayrakla yürüyüş

        Yüksekova'da 110 metrelik dev bayrakla yürüyüş

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 110 metre uzunluğundaki dev Türk bayrağı ile yapılan yürüyüşle kutlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 14:50 Güncelleme:
        Yüksekova'da 110 metrelik dev bayrakla yürüyüş

        Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 110 metre uzunluğundaki dev Türk bayrağı ile yapılan yürüyüşle kutlandı.

        Bölgede tesis edilen huzur ortamının ardından düzenlenen yürüyüş, ilçe sakinlerine geçmişin unutulmaz bayram hatıralarını yeniden yaşattı. Geçmişte hazırlıkları günler öncesinden başlayan ve ilçe genelinde şölen havasında kutlanan Cumhuriyet Bayramı, ilerleyen süreçte yaşanan bazı aksaklıklar ve kısıtlı imkanlar nedeniyle uzun süredir daha sade törenlerle kutlanıyordu. Yerel kurumların öncülüğünde düzenlenen etkinlikler, halkın bayram coşkusunu yeniden sokaklara taşıdı.

        REKLAM

        110 metrelik dev bayrakla yürüyüş

        Yüksekova Kaymakamlığı ve Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün koordine ettiği kutlama programı, sabah saatlerinde Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu önünde başladı. Yıllar önce aynı noktadan hareket eden bando takımının çalmaya başlamasıyla renklenen törene protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüş sırasında öğrencilerin ve katılımcıların taşıdığı 110 metre uzunluğundaki dev Türk bayrağı, Cengiz Topel Caddesi üzerinde güzel görüntüler oluşturdu. Çevredeki iş yerleri ve evlerdekiler de Türk bayraklarıyla yürüyüşe destek verdi. Nostaljik anların yaşandığı yürüyüş güzergahı, ilçe merkezindeki Cengiz Topel Caddesi üzerinden devam etti. Bando sesleri ve marşlar eşliğinde ilerleyen kortej, esnaf ve vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi. Yürüyüş, Cengiz Topel Caddesi'nin bitiminde Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Farabi Anadolu Lisesi arasındaki alanda sona erdi.

        REKLAM

        Farabi Anadolu Lisesi önünde günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Program, okul bahçesindeki Atatürk heykeline çelenklerin sunulmasıyla sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Lemina dokunuşu
        Lemina dokunuşu
        "Baba ben geldim"
        "Baba ben geldim"
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Hakkari'de "2. Taşra Yürütme Kurulu Toplantısı" düzenlendi
        Hakkari'de "2. Taşra Yürütme Kurulu Toplantısı" düzenlendi
        Hakkarili kadınlar devlet desteğiyle arıcılıkta söz sahibi oldu
        Hakkarili kadınlar devlet desteğiyle arıcılıkta söz sahibi oldu
        Hakkari'de 'Sigara Bırakma Polikliniği' açıldı
        Hakkari'de 'Sigara Bırakma Polikliniği' açıldı
        Hakkari'de 'Girişim Ofisi' ile milli teknoloji hamlesine güçlü katkı
        Hakkari'de 'Girişim Ofisi' ile milli teknoloji hamlesine güçlü katkı
        Esnaflığı bıraktı, tarlada serveti buldu: Kilosu 1 milyon lirayı bulan "kır...
        Esnaflığı bıraktı, tarlada serveti buldu: Kilosu 1 milyon lirayı bulan "kır...
        Devlet desteğiyle kurduğu bahçede 15 yıldır elma üretiyor
        Devlet desteğiyle kurduğu bahçede 15 yıldır elma üretiyor