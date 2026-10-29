Hakkari'de kaçak göçmenleri taşıyan minibüs dereye yuvarlandı: 20 yaralı

Kaza, geç saatlerde Hakkâri kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Erziki mevkisinde meydana geldi. Afganistan uyruklu göçmenleri taşıdığı belirtilen minibüsün sürücüsü, jandarma ekiplerini görünce Akbulut Köyü yoluna girerek bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkan minibüs, Erziki Deresi’ne yuvarlandı. Kazada, 12 yolcu kapasiteli minibüste bulunan 20 kişi yaralandı. Minibüsün kapasitesinin üzerinde yolcu taşıdığı belirtilirken, ihbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hakkâri Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.