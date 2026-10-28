3 aracın karıştığı kazada 1 polis şehit oldu 11 kişi yaralandı (2)
YARALI POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU
Hakkari-Van kara yolu Güzeldere Tüneli güzergahında 3 aracın karıştığı kazada yaralanan polis memuru Tayfun Akalan şehit oldu.
Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 3 araç kazaya karıştı. Kazada ilçe görevinden döndüğü belirtilen 3 polis memurunun da aralarında bulunduğu 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Van ve Başkale ilçesindeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alınırken, kazada yaralanan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan polis memuru Tayfun Akalan şehit oldu.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,
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