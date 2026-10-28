3 aracın karıştığı kazada 12 kişi yaralandı

Kaza, Hakkari-Van kara yolu Güzeldere Tüneli güzergahında meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 3 araç kazaya karıştı. Kazada 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Van ve Başkale ilçesindeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

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