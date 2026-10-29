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        Cilo Dağları beyaza büründü

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkisini sürdüren yağışlı hava nedeniyle Cilo Dağları beyazı büründü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 15:49 Güncelleme:
        Cilo Dağları beyaza büründü

        Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde etkisini sürdüren yağışlı hava nedeniyle Cilo Dağları beyazı büründü.

        İl genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesinin ardından yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Yüksekova ilçesinin simge noktalarından olan Cilo Dağları'nın zirveleri, yağışla beraber beyaza büründü. Kar yağışıyla birlikte dağ eteklerinde güzel manzaralar oluşurken, soğuk hava dalgasının önümüzdeki günlerde de ilçede ve bölgede etkisini sürdürmesi bekleniyor.

        Yetkililer, yüksek kesimlerde seyahat eden sürücüleri ve vatandaşları hava muhalefetine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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