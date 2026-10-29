Cilo Dağları beyaza büründü

Yetkililer, yüksek kesimlerde seyahat eden sürücüleri ve vatandaşları hava muhalefetine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İl genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesinin ardından yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Yüksekova ilçesinin simge noktalarından olan Cilo Dağları'nın zirveleri, yağışla beraber beyaza büründü. Kar yağışıyla birlikte dağ eteklerinde güzel manzaralar oluşurken, soğuk hava dalgasının önümüzdeki günlerde de ilçede ve bölgede etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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