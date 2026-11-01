Irak sınırında doğa yürüyüşü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki dağcılar, Irak sınırındaki Dağlıca köyünde bulunan Zere Kanyonu'nda doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Bölgenin doğasını ve güzelliklerini tanıtmak amacıyla her hafta farklı bir rotada etkinlik düzenleyen kulüp üyeleri, bu kapsamda Dağlıca bölgesinde bir araya geldi. Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü (YEKDASDER) Başkanı Suat Öztekin öncülüğündeki 20 kişilik grup, bölgenin zorlu coğrafyasında yürüyüş yaptı. Zere Kanyonu'nun muazzam vadisiyle meşhur bir bölge olduğunu belirten Başkan Öztekin, "Dağlıca bölgesinde yer alan kanyonun doğası harika. Gerçekten bu bölgeye dört mevsim trekking turları yapılabilir. Biz de 20 kişilik grubumuzla bu keyfi yaşadık" dedi.