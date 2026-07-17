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        Hakkari'de kayıp dağcıyı arama çalışmaları sürüyor

        Hakkari'de Cilo Dağları'na tırmanırken kaybolan dağcı için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 13:59 Güncelleme:
        Hakkari'de kayıp dağcıyı arama çalışmaları sürüyor

        Hakkari'de Cilo Dağları'na tırmanırken kaybolan dağcı için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

        Bursa'dan 13 Temmuz'da geldiği Cennet Cehennem Vadisi'ndeki Bala Yaylası'ndan Cilo Dağları'nın zirvesine tırmanışa geçtikten sonra haber alınamayan 61 yaşındaki dağcı Yüksel Işık'ın bulunması için arama çalışmaları sürüyor.

        AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE ve jandarma ekipleri ile güvenlik korucularının katılımıyla sarp kayalık ve zorlu araziye sahip bölgede arama yapılıyor.

        Van, Erzurum ve Diyarbakır'dan gelen destek ekiplerinin de katıldığı çalışmalarda, Işık'ın kamp kurduğu ve tırmanış gerçekleştirdiği bölge insansız hava araçlarıyla taranıyor.

        Tırmanış rotalarını kontrol eden ekipler, Işık'a ait henüz bir ize rastlamadı. Kente gelen Işık'ın eşi Müzeyyen Işık ile kızı ve oğlu da bekleyişlerini sürdürüyor.

        Müzeyyen Işık, AA muhabirine, eşinin kendisiyle en son görüntülü konuştuğunu ve zirve yaptığı için çok mutlu olduğunu söylediğini aktardı.

        Eşinin telefon görüşmesinde kendilerine etrafı, buzulları, dağları gösterdiğini dile getiren Işık, "Görüşmemizde 'Ben zirve yaptım ve aşağı ineceğim. Arkadaşım aşağıda bekliyor. Aşağıda telefon çekmiyor, sadece burada çekiyor.' dedi. Bu şekilde vedalaştı. Ondan sonra haber alamadık. Çok üzgünüm. Eşim bir yerlerde, eminim yardım bekliyor." diye konuştu.

        Kızı Asya Işık da dün sabaha karşı kente geldiklerini belirterek, "Bu tırmanışı önceden planlamıştı. Her sene aynı tarihlerde arkadaşıyla birlikte aynı bölgeye gidiyorlar. Daha önce zirve yapamamıştı. Zirveye ulaşmanın mutluluğuyla bizi arayıp buzulları gösterdi, dağları gösterdi. Daha sonra bir daha haber alamadık." ifadelerini kullandı.

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