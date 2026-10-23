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        Hakkari'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 19:20 Güncelleme:
        Hakkari'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

        Yeniköprü mevkisindeki tünelin yakınında plakaları öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Ekiplerin çalışmasıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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