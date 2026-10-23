Hakkari'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i ağır 6 kişi yaralandı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i ağır 6 kişi yaralandı.
Yeniköprü mevkisindeki tünelin yakınında plakaları öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Ekiplerin çalışmasıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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