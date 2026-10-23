Hakkari Millî Eğitim Müdürlüğü Basketbol Takımı şampiyon oldu

Hakkari İl Millî Eğitim Müdürlüğü Basketbol Takımı, Kamu Spor Oyunları kapsamında düzenlenen 3x3 Basketbol Turnuvası’nda şampiyon olarak Malatya’daki bölge müsabakalarına katılma hakkı kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu çalışanları arasındaki dayanışmayı güçlendirmek amacıyla düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları kapsamında gerçekleştirilen 3x3 Basketbol Turnuvası’nda Hakkari İl Millî Eğitim Müdürlüğü Basketbol Takımı şampiyonluğa ulaştı. Altı takımın mücadele ettiği turnuvada başarılı bir performans sergileyen Hakkari ekibi, yarı finalde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Takımını 228 mağlup etti. Final karşılaşmasında ise Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Büro Takımını 2113 yenen Hakkari İl Millî Eğitim Müdürlüğü Basketbol Takımı, turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

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Elde ettiği başarıyla Hakkari’yi Malatya’da düzenlenecek bölge müsabakalarında temsil etme hakkı kazanan takım, kentte sevinç yaşattı.

Hakkari İl Millî Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, takımın elde ettiği başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek kamu kurumları arasında dostluk ve dayanışmayı güçlendiren sportif faaliyetlerin önemine dikkat çekti. Öğretmenler Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerin eğitim camiasının birlik, beraberlik ve motivasyonuna katkı sunduğunu belirten Yılmaz, eğitim çalışanlarının sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde bir araya gelmesinin kurum kültürünü güçlendirdiğini ifade etti.